СМИ обнаружили многомиллионные долги у официального поставщика Кремля “Союза”

В частности, компании «АРЛК-Транс», «Новик Логистик» и «ТБЛ-Авто» потребовали взыскать с «Союз-М» за логистические услуги более трех миллионов рублей, сообщает newsnn.ru.
Между тем корпорация “Союз” является одним из крупнейших производителей специализированных жиров, пальмовых масел и другой продукции, в 2005 году она получила высший предпринимательский титул «Официальный поставщик
Московского Кремля». Казалось бы, у дочерней структуры, входящей во влиятельную и
престижную организацию, не должно быть проблем с оплатой за оказанные услуги.
Но в начале текущего месяца в Instagram главы Калининградской области Антона Алиханова опубликовали комментарий с просьбой о помощи работникам “Союза”. Автор сообщения заявил, что на заводе не выплачивают зарплату, “работников вынуждают увольняться без выходного пособия, без расчета”. Руководитель компании Сергей Васильев в обращении к сотрудникам отметил, что в прошлом предприятию пришлось очень трудно, в частности с поставками сырья, однако, по его же словам, 2021 год станет «стабильным для производства и продаж продукции».
Отмечается, что корпорация “Союз” и раньше привлекала внимание журналистов. Причиной этому был корпоративный конфликт между акционерами с участием Васильева. Кроме того, СМИ подозревают, что полученный в 2005 году статус “поставщика Кремля” помог Васильеву укрепить позиции компании на российском рынке, а также оказывать помощь высокопоставленным чиновникам.
Показательной стала ситуация с сыном экс-зампреда правительства Калининграда Александра Торбы, который был вынужден уйти в отставку из-за уголовного преследования сына Артема. Тогда СМИ предположили, что замять дело в отношении него удалось благодаря связям учредителя «Союза» Сергея Васильева в правоохранительных органах. Прямых доказательств этому не нашлось, однако Александр Торба вскоре после отставки получил должность вице-президента корпорации «Союз».