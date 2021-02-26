СМИ обнаружили многомиллионные долги у официального поставщика Кремля “Союза”

Но в начале текущего месяца в Instagram главы Калининградской области Антона Алиханова опубликовали комментарий с просьбой о помощи работникам “Союза”. Автор сообщения заявил, что на заводе не выплачивают зарплату, “работников вынуждают увольняться без выходного пособия, без расчета”. Руководитель компании Сергей Васильев в обращении к сотрудникам отметил, что в прошлом предприятию пришлось очень трудно, в частности с поставками сырья, однако, по его же словам, 2021 год станет «стабильным для производства и продаж продукции».