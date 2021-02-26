Суд обязал «РЖД» получить разрешение на использование котельной в Нижнем Тагиле

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки на котельной сети газопотребления № 2, которая обеспечивает теплом производственные здания в городе.
Установлено, что Свердловская дирекция по тепловодоснабжению пользовалась котельной без специального разрешения.
Прокурор обратился с иском в суд к ОАО «Российские железные дороги» с требованием возложить обязанность получения в в Управлении Ростехндзора допуска в эксплуатацию энергоустановки.
Исковые требования были удовлетворены. «РЖД» пыталось оспорить решение, однако оно было оставлено без удовлетворения.
На данный момент решение суда исполнено.