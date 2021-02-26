Свердловчанка отсудила у «Яндекс.Такси» 300 тысяч за травмы в результате ДТП

Жительница Екатеринбурга добилась в суде компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей за полученные травмы в результате ДТП, устроенного водителем «Яндекс.Такси». Из-за них женщина утратила профессиональную работоспособность на 30%.

В ходе рассмотрения дела в суде установлено, что 15 января 2019 года заявительница завершила рабочую смену в сети общественного питания и воспользовалась услугами «Яндекс.Такси», предоставленного работодателем. В результате автомобиль попал в ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В июне 2020 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал женщину-водителя виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. В соответствии со статьями 227 ТК РФ и 1079 ГК РФ работодатель и владелец источника повышенной опасности (такси) несут ответственность перед потерпевшим за вред здоровью. Прокурор дал заключение о необходимости удовлетворения требования морального вреда, так как заявительница испытала физические и моральные страдания из-за ухудшившегося здоровья. Суд согласился с доводами прокурора и принял решение о взыскании с работодателя и агрегатора по 300 тысяч рублей. Кроме того, были взысканы судебные расходы.

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