Треть суммы на оплату долга собрал тагильский центр «Дар жизни» после публикации СМИ

28 тысяч рублей из 72, необходимых для оплаты долга за отопление, поступило за день на счет тагильского центра материнства «Дар жизни» после публикации TagilCity.ru. Читатели, спасибо за отзывчивость!

Вчера мы выложили в группе «ВКонтакте» скриншоты всех денежных средств, которые нам перевели. На 25 февраля нам пожертвовали уже 28 тысяч рублей,рассказала редакции TagilCity.ru директор центра Екатерина Ромашко. Большую часть средств, 20 тысяч рублей, перевел один меценат, пожелавший остаться неизвестным. Остальные суммы поступают от других пожертвователей. Кто-то переводит по 50 рублей, кто-то по 500. Мы рады любой помощи, пояснила Ромашко. Она надеется, что до 15 марта некоммерческая организация Нижнего Тагила, которая получает средства только от благотворительности, сможет собрать необходимую сумму. Напомним, долг за отопление в сумме 111 тысяч рублей накопил центр материнства «Дар жизни» в Нижнем Тагиле. Часть долга уже ранее помогли собрать благотворители. Организация работает с кризисными беременными, борется с абортами и помогает людям, попавшими в трудную ситуацию. Организация получила помещение в марте 2017 года, однако смогла отремонтировать помещение только в июле 2020 года. За все время с начала аренды ООО «ТагилТеплоСбыт» назначил им долг по оплате за ЖКХ в сумме 111 тысяч рублей. Долг в 111 тысяч рублей за отопление накопил тагильский центр материнства «Дар жизни»

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