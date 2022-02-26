317,4 млн выделено на ремонт Молодежного театра в Нижнем Тагиле

Работы необходимо начать в марте 2022 года и сдать объект в апреле 2023 года. Проектом предусмотрен капитальный ремонт самого здания театра, а также двух нежилых зданий рядом — мастерской и сварочного поста.
Подрядчику необходимо отремонтировать кровлю, оборудовать крыльца пандусами для маломобильных посетителей. Фасад театра будет утеплен и покрашен высококачественной силикатной фасадной краской.
Проектом предусмотрена частичная перепланировка помещений здания театра, все окна и двери будут заменены на новые. Также заменят внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализация, электроснабжения и освещения. Кроме того, подрядчик оборудует новую сцену в современным оборудованием.
Рядом с театром появится детская площадка с игровыми комплексами и места для отдыха со скамьями и урнами.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9 марта 2022 года, контракт будет заключен до 31 декабря 2023 года.
Напомним, в 2020 году документация по ремонту Молодежного театра прошла госэкспертизу. Был проведен аукцион, однако подрядчик отказался от контракта, когда зашел на объект.