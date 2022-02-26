Екатеринбуржцы снова вышли на несогласованный антивоенный митинг

Екатеринбуржцы снова вышли на несогласованный антивоенный митинг
Екатеринбуржцы снова вышли на несогласованный антивоенный митинг
Сегодня, 14:00ОбществоФото: 1MI
Несанкционированная акция против войны на Украине снова проходит в Екатеринбурге. Полиция разгоняет митингующих.

Уже начались первые задержания. В их числе экс-депутат гордумы и лидер свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин». Он планировал начать сбор подписей, пишет ЕАН.

По данным издания, на площади в районе улиц Вайнера и Хохрякова собрались около 150 человек. Когда начались задержания люди стали расходиться.

Напомним, акции против проведения спецоперации на Украине проходят в Екатеринбурге уже третий день. За 24 февраля полицией было задержано 52 активиста. 11 человек уже привлечены к ответственности.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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