Екатеринбуржцы снова вышли на несогласованный антивоенный митинг

Уже начались первые задержания. В их числе экс-депутат гордумы и лидер свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин». Он планировал начать сбор подписей, пишет ЕАН.
По данным издания, на площади в районе улиц Вайнера и Хохрякова собрались около 150 человек. Когда начались задержания люди стали расходиться.
Напомним, акции против проведения спецоперации на Украине проходят в Екатеринбурге уже третий день. За 24 февраля полицией было задержано 52 активиста. 11 человек уже привлечены к ответственности.