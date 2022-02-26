Пятерым таксистам-нелегалам в Екатеринбурге грозит выдворение из страны

Рейд на выявление такиситов-нелегалов проводится в Екатеринбурге. Уже за первый час на перекрестке Малышева-Красноармейская были пойманы пятеро человек. Трое из них были без водительских прав. Они будут выдворены из страны.

Рейды проводятся по всей Свердловской области с 24 по 26 февраля. Их главной задачей является пресечение нелегальных перевозок, а также контроль за соблюдением законов, пишет Е1 со ссылкой на старшего инспектора Бориса Черных. По его словам, все пятеро водителей задержаны и будут доставлены в отделение полиции для составления административных протоколов и дальнейшего выдворения из РФ. Согласно статье 12.7 КоАП, им грозит штраф от пять до 15 тысяч рублей и задержание автомобиля. Если таксисты находятся на территории России дольше 90 дней, то они могут получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Всего за 24 февраля к ответственности были привлечены 15 человек.

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