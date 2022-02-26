Российские военные взяли украинский Мелитополь без выстрелов

Специальная военная операция на Украине сейчас продолжается. Из строя выведены 211 объектов ВСУ. Российские десантники блокировали Киев с западного направления и взяли под контроль наиболее важные объекты, в том числе аэродром Гостомель. Потерь среди военнослужащих нет.