Российские военные взяли украинский Мелитополь без выстрелов

Российские десантники 25 февраля высадились в районе населенного пункта Азовское, совершили марш-бросок и заняли Мелитополь. Некоторые жители города вышли им навстречу с красными флагами, отмечает Министерство обороны. Обстановка была спокойная и дружелюбная.
Специальная военная операция на Украине сейчас продолжается. Из строя выведены 211 объектов ВСУ. Российские десантники блокировали Киев с западного направления и взяли под контроль наиболее важные объекты, в том числе аэродром Гостомель. Потерь среди военнослужащих нет.
В МИД России отмечают наметившуюся тенденцию к переговорному процессу.