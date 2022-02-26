Российские военные взяли украинский Мелитополь без выстрелов

Российские военные взяли украинский Мелитополь без выстрелов
Российские военные взяли украинский Мелитополь без выстрелов
Сегодня, 04:23ОбществоФото: mil.ru

Российские военные не встретили сопротивления в Мелитополе

Российским военнослужащим не оказали сопротивления в Мелитополе. Обошлось без канонады и стрельбы.

Российские десантники 25 февраля высадились в районе населенного пункта Азовское, совершили марш-бросок и заняли Мелитополь. Некоторые жители города вышли им навстречу с красными флагами, отмечает Министерство обороны. Обстановка была спокойная и дружелюбная.

Специальная военная операция на Украине сейчас продолжается. Из строя выведены 211 объектов ВСУ. Российские десантники блокировали Киев с западного направления и взяли под контроль наиболее важные объекты, в том числе аэродром Гостомель. Потерь среди военнослужащих нет.

В МИД России отмечают наметившуюся тенденцию к переговорному процессу.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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