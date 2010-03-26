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12-й отряд специального назначения г. Нижний Тагил завтра отметит свой профессиональный праздник
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12-й отряд специального назначения г. Нижний Тагил завтра отметит свой профессиональный праздник

26 марта 2010, 17:50ОбществоArtem
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