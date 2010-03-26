12-й отряд специального назначения г. Нижний Тагил завтра отметит свой профессиональный праздник

Накануне в результате спарринга при приёме на работу в этот отряд спецназа погиб 28-милетний тагильчанин Артём Борисов. Завтра отмечается день внутренних войск МВД. В 12-ом отряде специального назначения «Урал» из-за произошедшей трагедии никаких особых торжеств не состоится, рассказал нам представитель отряда. Он также заверил, что зверского избиения Артёма Борисова не было. Испытания для него проводились в рамках стандартной программы боевой подготовки. По данным нашего собеседника, кандидату в бойцы спецназа для спарринга были выданы средства индивидуальной защиты. Добавлю, что это первое и единственное подобное происшествие в отряде за 13 лет его существования. Через такие тесты уже прошло несколько тысяч человек, отметил представитель отряда.