22 тагильчанина заболели гепатитом А

В Нижнем Тагиле в прошлом году было зарегистрировано 22 случаев заболевания гепатитом А. Профилактику гепатита А обсуждали в Нижнем Тагиле участники научно-практической конференции. Неудовлетворительное санитарное состояние городов, аварии на водопроводах, низкий уровень санитарной культуры населения, активные миграционные процессы – все это увеличивает количество вспышек вирусного гепатита А.

Снизить заболеваемость можно благодаря программе вакцинопрофилактики, утверждают специалисты. С 2003 года в Свердловской области ведется плановая бесплатная иммунизация 6-тилетних детей, а с 2009 года – малышей в возрасте 1 год и 8 месяцев. Остальные желающие могут поставить прививку против вируса гепатита А в поликлиниках по месту жительства. Стоит вакцина отечественного производства около 200 рублей, импортная – около 300, отмечает пресс-служба управления здравоохранения Нижнего Тагила.