Американский бизнес может придти в Нижний Тагил

Гостям представили проекты комплексного инвестиционного плана развития Нижнего Тагила до 2020 года, а представители американских компаний в свою очередь провели презентацию своей продукции. Тим Сандаски отметил, что торговый оборот между Соединёнными штатами и Свердловской областью сегодня составляет 1 миллиард долларов, а также заявил, что считает Тагил перспективным городом для развития бизнеса. В частности, в Нижний Тагил готовы прийти компании по производству фасадных красок, производители лифтов и диспетчерских систем и фирмы, работающие в области здравоохранения.