Американский бизнес может придти в Нижний Тагил
26 марта 2010, 17:56ОбществоArtem
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Американские бизнесмены были сегодня в г. Нижний Тагил. Их привез генеральный консул США в Екатеринбурге Тим Сандаски.
Гостям представили проекты комплексного инвестиционного плана развития Нижнего Тагила до 2020 года, а представители американских компаний в свою очередь провели презентацию своей продукции. Тим Сандаски отметил, что торговый оборот между Соединёнными штатами и Свердловской областью сегодня составляет 1 миллиард долларов, а также заявил, что считает Тагил перспективным городом для развития бизнеса. В частности, в Нижний Тагил готовы прийти компании по производству фасадных красок, производители лифтов и диспетчерских систем и фирмы, работающие в области здравоохранения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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