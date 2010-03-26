Деньги на увековечение памяти героев Великой Отечественной собирали сегодня во время марафона
26 марта 2010, 17:38ОбществоArtem
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В г. Нижний Тагил – 35 Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена «Славы».
В их честь в городе хотят установить памятник и построить аллею Героев. Она появится на улице Победы. И это символично. Сегодня в Нижнем Тагиле прошел марафон по сбору средств на увековечение памяти Героев. Деньги можно перечислить на счет, реквизиты которого можно найти на городском портале www.ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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