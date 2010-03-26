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Деньги на увековечение памяти героев Великой Отечественной собирали сегодня во время марафона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Деньги на увековечение памяти героев Великой Отечественной собирали сегодня во время марафона

26 марта 2010, 17:38ОбществоArtem
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