Деньги на увековечение памяти героев Великой Отечественной собирали сегодня во время марафона

В их честь в городе хотят установить памятник и построить аллею Героев. Она появится на улице Победы. И это символично. Сегодня в Нижнем Тагиле прошел марафон по сбору средств на увековечение памяти Героев. Деньги можно перечислить на счет, реквизиты которого можно найти на городском портале www.ntagil.org.