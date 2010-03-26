Первые «десятилетние» загранпаспорта поступили в Нижний Тагил
26 марта 2010, 17:22ОбществоArtem
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Первые 140 загранпаспортов десятилетнего срока действия поступили на Средний Урал.
Из них 85 вчера пришли в Нижний Тагил, рассказал нам начальник нижнетагильского отдела УФМС Григорий Сорокин. На следующей неделе их выдадут людям. А всего с 1 марта, когда начался приём заявлений, 560 тагильчан подали документы на оформление загранпаспортов с 10-тилетним сроком действия. Спрос на них сегодня большой, отметил Григорий Сорокин. Многие тагильчане специально ждали, когда начнут принимать документы на такие паспорта.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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