Первые «десятилетние» загранпаспорта поступили в Нижний Тагил

Из них 85 вчера пришли в Нижний Тагил, рассказал нам начальник нижнетагильского отдела УФМС Григорий Сорокин. На следующей неделе их выдадут людям. А всего с 1 марта, когда начался приём заявлений, 560 тагильчан подали документы на оформление загранпаспортов с 10-тилетним сроком действия. Спрос на них сегодня большой, отметил Григорий Сорокин. Многие тагильчане специально ждали, когда начнут принимать документы на такие паспорта.