Сразу три премьеры подготовил театр драмы г. Нижний Тагил

27 марта – Международный день театра – нижнетагильский драматический театр встретит без зрителей. Зал театра по-прежнему опечатан. Но в кассе уже продают билеты на предстоящие премьеры. 30 марта срок постановления, по которому театр закрыли за нарушение правил пожарной безопасности, истекает. И уже 1 апреля актёры во второй раз откроют театральный сезон. В этот день тагильчане увидят на сцене гоголевского «Ревизора». Во время вынужденного 3-хмесячного антракта труппа работала над новыми постановками и теперь зрители увидят сразу три новые пьесы. 3-го апреля состоится первая из них – «Лес» по пьесе Островского. Следующая премьера – спектакль Чехарда, 4 пьесы-шутки Чехова. 23 апреля на сцене драматического театра – «А зори здесь тихие…». Кстати, в свой профессиональный праздник актеры дарят зрителям подарки. Так, всем, кто 27-го марта придет и купит 2 билета, третий дадут бесплатно.