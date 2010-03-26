В г. Нижний Тагил наркозависимые подростки и их родители рассказали о своих проблемах
26 марта 2010, 17:19ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В г. Нижний Тагил в рамках акции «Подросток-Игла» работала горячая линия, куда со своими проблемами звонили подростки и их родители.
Но все-таки чаще психологи и наркологи отвечали на вопросы взрослых, рассказала нам зам.начальника ПДН Ленинского района Людмила Больнова. В этом году количество звонков не превысило показателей прошлого года, - отметила Людмила Больнова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей