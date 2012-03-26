28 марта самые культурные и творческие тагильчане получат свои награды

В конце марта принято поздравлять не только создателей культурной сферы, но и ее хранителей: книгоиздателей, сотрудников музееви библиотек.

В среду 28 марта в Нижнем Тагиле отметят лучших представителейтагильской культуры. Торжественное собрание с участием главы городаВалентины Исаевой пройдет во Дворце культурышкольников. Самых достойныхв номинациях «Лучший работник культуры», «Лучший профессиональныйколлектив», «Лучший самодеятельный коллектив» наградят премиями иблагодарственными письмами, сообщили TagilCity.ru в отделе культуры администрациигорода.

В Нижнем Тагиле работают свыше 200 учреждений культуры. В их числе 13музеев, три профессиональных театра, 110 учреждений библиотечной сети,69 библиотек в школах и на предприятиях. Кроме того, в городе действуютцирк, филармония, парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина.