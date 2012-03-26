Банк24.ру: Центробанк назвал юань валютой будущего

Даже российский Центробанк не исключает, что юань может занять место резервной валюты. Как заявил в интервью «Российской газете» первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев, Банк России будет инвестировать международные резервы страны в юань, но только после отмены Китаем ограничений на движение капитала. Планы по отмене таких ограничений, по данным Улюкаева, у властей КНР уже есть.

Российский бизнес, как всегда, опережает действия властей – многие предприниматели не только давно и успешно сотрудничают с Китаем, но и проводят расчеты в китайской валюте. А с недавних пор бизнесмены получили возможность экономить немалые суммы на конвертации валюты – открыть расчетный счет и совершать все расчеты в Банке24.ру сразу можно в юанях.