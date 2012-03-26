Dacia готовится представить новую «горожанку»

Официальной информации об этой модели пока нет. Правда, в СМИ сообщается о том, что Citadine не будет использовать нынешнюю линейку моторов Renault, а получит собственный 0,9-литровый трехцилиндровый мотор, развивающий 75 или 90 лошадиных сил, в зависимости от конкретной версии. Кроме того есть вероятность, что уже к середине 2012 года компания Dacia выпустит среднеразмерный седан, к 2013 году — минивэн и пикап, а к 2014 году — обновленный кроссовер Duster и его модификацию с кузовом «пикап». В 2015 году в линейке румынского бренда появится хэтчбек Sandero следующего поколения.