Dacia готовится представить новую «горожанку»
26 марта 2012, 09:16ОбществоРОман БОТов
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Dacia готовит представить ультрабюджетную четырехдверную модель, стоимость которой в самой доступной версии не превысит 5000 евро, хотя ранее речь шла о сумме в 6000 евро. По предположениям, новинку поставят на новую бюджетную платформу Renault/Nissan (не исключено, что основой послужит платформа новой Nissan Micra), и по своим размерам она будет меньшей, чем Dacia Sandero/Logan. Немецким журналистам удалось узнать даже имя будущего хэтчбека – , что с французского можно перевести как «горожанка».
Официальной информации об этой модели пока нет. Правда, в СМИ сообщается о том, что Citadine не будет использовать нынешнюю линейку моторов Renault, а получит собственный 0,9-литровый трехцилиндровый мотор, развивающий 75 или 90 лошадиных сил, в зависимости от конкретной версии. Кроме того есть вероятность, что уже к середине 2012 года компания Dacia выпустит среднеразмерный седан, к 2013 году — минивэн и пикап, а к 2014 году — обновленный кроссовер Duster и его модификацию с кузовом «пикап». В 2015 году в линейке румынского бренда появится хэтчбек Sandero следующего поколения.
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