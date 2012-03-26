Daimler представит в Пекине электрокар для Китая

По его словам, прототип построен на платформе Mercedes-Benz B-class предыдущего поколения и поступит в продажу в Китае, однако под совершенно другой маркой: очевидно, бренд Mercedes-Benz немцы в этом случае задействовать не собираются. Прочие технические подробности пока не раскрываются. Агентство Automotive News отмечает, что концерн Daimler и китайский производитель BYD вложили около 90 млн долларов в организацию совместного предприятия, целью которого является как раз разработка электрокаров. По словам Вебера, все работы идут строго по графику, и руководство Daimler расценивает итоги совместной работы как очень позитивные, цитирует агентство представителя концерна. Ранее сообщалось, что новый бренд, под которым начнут выпускаться означенные электрокары, получит название Denza и будет присутствовать только на внутреннем рынке Китая.