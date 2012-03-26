Директор автосалона сбежал с деньгами клиентов

– Они заявили, что их директор Ильнар Еникеев уже несколько дней не выходит на связь». На следующий день в автосалоне прошли обыски, во время которых была обнаружена ксерокопия паспорта Еникеева, забравшего с собой выручку фирмы – около 10 млн рублей. Известно, что подозреваемый приехал в Екатеринбург на заработки из Уфы. «Молодой директор руководил компанией чуть больше месяца, дружеских отношений в коллективе он не поддерживал, был замкнутым и не очень общительным человеком, – добавила сотрудница пресс-службы. – Поэтому никто о нем ничего не знает». После исчезновения Еникеева в автосалон начали обращаться клиенты, требовавшие вернуть им деньги. Поняв, что они обмануты, люди обратились в полицию. По последним данным, сейчас зарегистрировано около 25 заявлений, однако предполагается, что на самом деле пострадавших вдвое больше.