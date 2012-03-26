Freightliner заглядывает в будущее грузовиков

Дизайнеры внимательно изучили рутину дальнобойщиков и пришли к выводу, что большую часть времени в кабине находится один человек. В связи с этим они пожертвовали пассажирской дверью в пользу более эффективного пространства для работы и отдыха. Зато между кабиной и прицепом появилась инновационная задняя дверь. Новая приборная панель и центральная консоль способствуют дополнительной функциональности. Что касается экстерьера, то широкое использование светодиодов и камер с низким динамическим сопротивлением заменяют традиционные дизайнерские элементы. Несмотря на концептуальный вид, Revolution Innovation - это полностью рабочий грузовик. Можете убедиться в этом на видео, предоставленном порталом Autoblog.