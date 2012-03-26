Freightliner заглядывает в будущее грузовиков
26 марта 2012, 09:07ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Freightliner украл все внимание у посетителей шоу грузовиков Mid-America в Кентукки. Их концепт Revolution Innovation нацелен непосредственно на переосмысление лица больших коммерческих автомобилей. Такие инновации, как экстремально аэродинамический кузов, холоднокатаная алюминиевая рама, которая на 90 кг легче, чем ее стальной эквивалент, низко размещенный двигатель, умный задний мост, способный при необходимости автоматически переключаться между четырехколесным и шестиколесным приводом, способствуют большой экономии топлива.
Дизайнеры внимательно изучили рутину дальнобойщиков и пришли к выводу, что большую часть времени в кабине находится один человек. В связи с этим они пожертвовали пассажирской дверью в пользу более эффективного пространства для работы и отдыха. Зато между кабиной и прицепом появилась инновационная задняя дверь. Новая приборная панель и центральная консоль способствуют дополнительной функциональности. Что касается экстерьера, то широкое использование светодиодов и камер с низким динамическим сопротивлением заменяют традиционные дизайнерские элементы. Несмотря на концептуальный вид, Revolution Innovation - это полностью рабочий грузовик. Можете убедиться в этом на видео, предоставленном порталом Autoblog.
Фото: Autoblog.com
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей