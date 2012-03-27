И снова месячник "Чистый автомобиль"
Чистый автомобиль, месячник, автомойка, fast&shine, фаст энд шайн, первая мобильная автомойка, Месячник Чистый автомобиль проводится в столице ежегодно с конца 90-х годов, в ходе него каждый год проверяется состояние нескольких сот тысяч автомобилей, деятельность автомоечных пунктов, ведется мониторинг въезжающего в Москву автотранспорта. Организаторы уверены, что проведение месячника улучшит внешний вид автомобильного парка столицы, сделает город чище, а дороги - безопаснее. Для того чтобы у водителей не возникало проблем с мойкой машин, обещают проверить и автомойки - на предмет исправности оборудования, оснащенности моющими средствами и т.
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«Нам надо совместно с префектурами посмотреть дополнительные места под размещение автомобильных моек, потому что их в городе явно недостаточно, и цены там кусаются», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
За прошедший год в Москве распространилась сеть так называемых мягких ручных автомоек Fast&Shine, работающая уже в 69 городах России.
Напомним, в начале 2011 года вышел абсолютно инновационный для индустрии продукт -средство для мойки кузова автомобиля “Fast&Shine Waterless”, с помощью которого стало возможным вымыть авто без воды. Вся используемая для мойки химия была одобрена лабораторией РАН, исследования которой показали отсутствие каких-либо повреждений ЛКП автомобиля при данном виде мойки.
Поставить безводную автомойку можно абсолютно в любом месте города с минимальными вложениями - говорит соучредитель холдинга Хохлов Аркадий.
И действительно, открыть бизнес по франшизе компании можно всего за 169 тыс. рублей.