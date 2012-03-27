И снова месячник "Чистый автомобиль"

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«Нам надо совместно с префектурами посмотреть дополнительные места под размещение автомобильных моек, потому что их в городе явно недостаточно, и цены там кусаются», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

За прошедший год в Москве распространилась сеть так называемых мягких ручных автомоек Fast&Shine, работающая уже в 69 городах России.

Напомним, в начале 2011 года вышел абсолютно инновационный для индустрии продукт -средство для мойки кузова автомобиля “Fast&Shine Waterless”, с помощью которого стало возможным вымыть авто без воды. Вся используемая для мойки химия была одобрена лабораторией РАН, исследования которой показали отсутствие каких-либо повреждений ЛКП автомобиля при данном виде мойки.

Поставить безводную автомойку можно абсолютно в любом месте города с минимальными вложениями - говорит соучредитель холдинга Хохлов Аркадий.