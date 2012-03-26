Коррупция в России наиболее развита в ГИБДД, детсадах и вузах

Он был подготовлен в рамках заседания рабочей группы по подготовке предложений по формированию в РФ системы «открытое правительство».

Доля попавших в коррупционную ситуацию от числа обратившихся за госуслугой в ГИБДД составляет 52%, по дошкольным учреждениям — 51%, по высшему образованию (включая поступление, ЕГЭ) — 46% говорится в докладе.

Выявлены коррупционные ситуации и при призыве в армию (40%), в средних школах коррупционная составляющая — 35%. При обращении за бесплатной медпомощью в поликлиниках и больницах 26% сталкиваются с коррупционными схемами, 23% граждан сталкиваются с подобными ситуациями при решении паспортных вопросов.

Согласно докладу, компании регулярно сталкиваются c коррупцией практически во всех сферах. При попытке доступа к госзаказу, прохождениипроверок — по 32%.

Рабочая группа открытого правительства предлагает разработать механизмы общественного контроля для борьбы с коррупцией. Речь идет о принятии закона о политпартиях, приватизации региональных СМИ, развитии общественного телевидения, содействии развитию порталов, антикоррупционной направленности.