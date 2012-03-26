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Коррупция в России наиболее развита в ГИБДД, детсадах и вузах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коррупция в России наиболее развита в ГИБДД, детсадах и вузах

26 марта 2012, 08:50ОбществоОльга
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