Маслов ищет себе замену. Имя узнаем через две недели

Должность предполагает работу на освобождённой основе, а значит, быть директором горнолыжного комплекса Александр Маслов больше не сможет. Кто заменит его, станет известно через 2-3 недели. Пока же Александр Маслов обсуждает возможные кандидатуры со свердловским губернатором Александром Мишариным и областным министром спорта, туризма и молодёжной политики Леонидом Раппопортом.