Маслов ищет себе замену. Имя узнаем через две недели
26 марта 2012, 11:34ОбществоВалерия Лошкарева
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Напомним, директор горнолыжного комплекса «Гора Белая» и лидер нижнетагильских «единороссов» Александр Маслов стал председателем городской Думы.
Должность предполагает работу на освобождённой основе, а значит, быть директором горнолыжного комплекса Александр Маслов больше не сможет. Кто заменит его, станет известно через 2-3 недели. Пока же Александр Маслов обсуждает возможные кандидатуры со свердловским губернатором Александром Мишариным и областным министром спорта, туризма и молодёжной политики Леонидом Раппопортом.
Новый директор должен поддержать спортивные традиции, которые уже заложены на Белой, считает Александр Маслов.
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