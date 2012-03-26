Накануне Международного Дня театра две тагильские постановки номинировали на областные премии
26 марта 2012, 11:16Общество
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Завтра, 27 марта, состоится профессиональный праздник всех театралов, Международный День театра.
Буквально накануне его тагильчане узнали о номинации сразу двух местных постановок на главные театральные премии Свердловской области. Номинацию на «Браво!» получил спектакль – «Сальто-морале», режиссер Татьяна Захарова. Одним же из претендентов напремию «Надежда «Браво!» впервые стала дипломная работа выпускников Актерского отделения Нижнетагильского колледжа искусств Елены Алферовой, Светланы Башкировой, Светланы Белоусовой, Маргариты Грудиной, Антона Косачева и Сергея Трекина «Звезды на утреннем небе» (мастер курса - заслуженный артист РФ И.Булыгин).
По словам заведующей литературной частью Нижнетагильского Драматического театра Ольги Череповой, оба спектакля будут сыграны на сценах Екатеринбургских театров 21 мая.
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