Налоговая служба раскритиковала налог на роскошь для машин

Главная причина, по которой ФНС выступает против введения налога на роскошь для машин, – «сложность с администрированием», отметила Бондарчук. По ее мнению, оценить роскошь автомобиля «в принципе невозможно», потому что непонятно, кто и как будет определять стоимость транспортных средств.

В январе 2012 года ввести налог на дорогие машины предложил премьер-министр России Владимир Путин. По его словам, подобный налог затронет только «сверхпотребление», однако что именно значит это слово, он не уточнил.

В феврале 2012 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что налог на роскошь планируется взимать через повышение транспортного налога. Позднее глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина уточнила, что увеличение ставки коснется только автомобилей мощностью более 250 лошадиных сил.

По мнению Бондарчук, сделать налог на роскошь частью транспортного налога можно, однако это потребует существенных изменений и появление ряда критериев, помимо мощности двигателя, которые буду определять стоимость автомобиля. Таким образом, нововведение потребует длительного времени.