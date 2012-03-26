Шпионы засекли абсолютно новый BMW 4-Серии

Судя по плотному камуфляжу, машина пока что находится в ранней стадии разработки. Слухи о намерении выделить в отдельный сегмент купе 1-й и 3-й серии ходили еще с прошлого года. Шаг маркетологов объясняют желанием не только дать покупателям явную альтернативу Audi А5, но и запросить немного большую цену, нежели за ту же самую трешку в кузове седан. На видео можно неплохо рассмотреть общий динамичный дизайн с чертами, которые воплощены ранее в кузове F30. Меньшая по размеру, внутри линейки BMW четверка станет альтернативой большого купе 6-Серии. Ожидается, что как и машины 3-й серии, купе будет предлагаться в трех модификациях: Sport, Modern и Luxury. Каждая из них будет отличаться, предлагая различные варианты оборудования. Машина получит четырех-и шестицилиндровые моторы с турбонаддувом. Чтобы удовлетворить различные варианты водительских предпочтений, BMW 4-Series Coupe будут оснащаться адаптивной подвеской, которая позволяет регулировать настройки нажатием одной кнопки