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Следить за освещением тагильских улиц будет Единая дежурно-диспетчерская служба
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Следить за освещением тагильских улиц будет Единая дежурно-диспетчерская служба

26 марта 2012, 10:59Общество
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