Следить за освещением тагильских улиц будет Единая дежурно-диспетчерская служба

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в администрации прошлозаседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайныхситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Комиссия издалапостановление, в котором на ЕДДС возложена обязанность отслеживатьситуацию с освещением.

Напомним, накануне произошла смена подрядчика, обеспечивающего освещениегорода, - победу на электронных торгах впервые одержала фирма изЕкатеринбурга. Но со сменой подрядчика начались проблемы с уличнымосвещением: в ночь на четверг 22-е марта света на улицах не было.Следующей ночью ситуация повторилась.

В случае не включения или несвоевременного включения наружного освещениякомитет по городскому хозяйству и «Служба заказчика городскогохозяйства» обратятся в прокуратуру и суддля расторжения договора сподрядчиком.