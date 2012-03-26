Снегопады продолжатся до конца марта, но апрель будет теплым

До конца месяца через наш регион пройдет циклон. Оттепели на время прекратятся, станет на 4-6 градусов холоднее.

Но, как сообщил глава Росгидромета Александр Фролов, предстоящий апрель вРоссии будет теплым, что повышает риск проблем, связанных с паводком.

Апрель будет теплым, из-за этого мы ожидаем проблем для паводка, потомучто у нас достаточно медленно заканчивается зима, погода сейчасожидается неустойчивая и холодная, резкое потепление может создатьпроблемы на реках юго-востока России, на Дону, Северной Двине, Сухоне иряде других сказал Фролов.