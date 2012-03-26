Страхование дач и коттеджей! Сезон открыт!

Начало апреля-традиционно считается временем открытия сезона страхования дач и коттеджей!

Оформляя договор страхования, нужно в первую очередь обратить внимание на содержащийся в нем перечень рисков. Обычно страховые компании предлагают своим клиентам базовый (полный) пакет страховых услуг. Договор предполагает выплату компенсации при повреждении дачи или коттеджа в результате пожара и мер по его тушению, стихийных бедствий (урагана, паводка, оседания грунта), удара молнии, падения деревьев, взрыва газа, противоправных действий третьих лиц и т. д.

Но именно "огневое" страхование - от возгорания и пожара - является заглавным в каждом полисе. Набор рисков для загородных строений стандартный: от пожара и затопления, от причуд стихии, от противоправных действий третьих лиц, другими словами - порчи и краж. Конечно, вероятность наступления страхового случая по тому или иному риску зависит от сезона.

Летом, весной- пожары и ураганы. Сезон осень-зима, как правило, проходит под "предводительством" бомжей, воров, а также снежных заносов, со всеми вытекающими отсюда последствиями (обрыв коммуникаций электричества, порча и обрушение кровли и т.д.). Конечно, обидно, не получить ничего, оказавшись на пепелище, но с сознанием того, что "сэкономил" сотню-другую рублей.

Важен не только тариф, но и условия предоставления защиты, а также гибкость подхода. Давно никого не удивляет наличие на приусадебных участках ставших традиционными бань, беседок, отдельных построек под инвентарь. Застраховать можно абсолютно все, находящееся на участке. Хоть забор с фонарными столбами.

Документ должен определять права и обязанности сторон. В том числе условия, при которых страховая компания обязана возместить ущерб либо, имеет право отказать в выплате. В договоре всегда присутствует набор дат и цифр - срок действия документа, объем страхового покрытия (страховая сумма), размер франшизы, величина премии страховщика.

Франшиза - так называется освобождение страховщика от обязательств по возмещению убытков, не превышающих заранее оговоренную сумму. Франшиза может быть безусловной и условной. Первая предполагает обязательное уменьшение выплаты по страховому договору на определенную величину (вне зависимости от размеров урона).

Вторая - предусматривает возмещение убытков лишь в том случае, если размер ущерба больше заявленной суммы франшизы. Размер франшизы определяется в результате ваших переговоров со страховщиком. В большинстве случаев имеет смысл оставить за рамками предполагаемой компенсации ту сумму, ради которой вы точно не станете собирать многочисленные справки и документы, фаншиза позволяет не тратить время попусту.

Логично было бы при заключении договора включить в полис имущество, находящееся в доме, и его внутреннюю отделку. И не нужно бояться, что вас заставят вспомнить все цены. Вы должны будете лишь оценить свое имущество. Или вызывайте агента, который оценит сам.

Страховые компании идут навстречу самым скромным дачникам. Купить годовой полис на загородное "имение" можно практически без ущерба. Надо только понимать, что страховая компания - не благотворительная организация, при случаи возмещение будет соответствующим.

Цена строения это страховая стоимость, она может быть равной страх. сумме, но также может и превышать её. Ведь страхователь может застраховать свое имущество и не на полную стоимость и это его право. Именно ее берут за основу при расчете стоимости полиса, если вы поставили подпись под полисом - вы согласились с его условиями. Условия, при которых страховщик освобождается от возмещения ущерба, всегда оговариваются в договоре.

Следует обратить внимание на пункты, касающиеся страхования имущества от хищения. Дело в том, что некоторые компании страхуют коттеджи только от риска кражи со взломом, если же ключ от дома украдет кто-то, потом без особого труда обчистит дом, рассчитывать на компенсацию бессмысленно.

Не считаются страховыми события, повлекшие гибель, повреждение или уничтожение жилого помещения или домашнего имущества вследствие брожения, гниения, старения, коррозии и других естественных процессов. Кроме того, «не принимается в расчет» ущерб, нанесенный в результате военных действий, гражданских волнений, забастовок, конфискации, распоряжения властей, воздействия ядерной энергии в любой форме.

Скрытие информации при заключении договора со страховой компанией - вещь крайне рискованная. До суда не дойдёт. А отказать в выплате могут, если выясниться, что, стремясь снизить страховой тариф, вы утаили сведения, способные повысить риски.

Какие "внутренности" дома можно застраховать? К страховому понятию "внутренняя отделка дома" принято относить все, что можно потрогать, но нельзя сдвинуть с места. В эту статью полиса можно записать: покрытие пола, потолка, стен, дверей и окон - встроенные кухни вместе с техникой, встроенные шкафы, инженерно-техническое оборудование - санитарно-техническое оборудование, канализация, система обеспечения холодной и горячей водой, отопления, газо- и энергоснабжения, печи, камины, сауны и бассейны, охранная или пожарная сигнализация, система видеонаблюдения (их наличие удешевляет полис), кондиционеры, встроенные вентиляторы.

Можно застраховать передвигаемые предметы: мебель, бытовую технику, посуду. Все движимое содержимое дома оценивается вкупе некой суммой. Сумма и берется за основу при расчете стоимости страховки.

Какие бывают страховки:

Традиционный страховой продукт подразумевает наличие определенных документов и обязательный осмотр имущества. Для убедительности страховщики составляют подробную опись имущества.

"Коробочный пакет" зачастую не требует осмотра имущества, и само заполнение полиса занимает не более пяти минут. Клиент лично оценивает, что и насколько он будет страховать. Приложением к договору обычно служит опись страхуемого имущества. Впрочем, ее может и не быть, если страхуется относительно недорогой объект стоимостью не более 10-50 тыс. дол. (цифра зависит от политики конкретной компании). В этом случае договор заключается «вслепую», без осмотра и описи.

Соответственно, страховая сумма устанавливается по соглашению сторон. Ряд страховых компаний страхует объекты незавершенного строительства. Правда, недодом ( недострой) обязательно должен иметь стены, крышу, закрытые оконные и дверные проемы.

Так же можно застраховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами, "лица" могут быть третьими, четвертыми, десятыми, кому вы невольно причинили ущерб своими действиями.

"Ответственными" можно стать как на время строительства, так и на целый год. Тариф будет "плясать" от степени сложности работы. Факт - старые или новые коммуникации, сыграет не последнюю роль. Так же как и то, кто будет нанят для выполнения работ. Бригада профессионалов из официально зарегистрированной строительной фирмы увеличит шансы не переплатить за страховку. Но рабочих, где-то нанятых, в подписании с вами договора солидный страховщик может и отказать.

Средние тарифы (% от страховой суммы):

Коттеджи и дачи 0,5

Бани и хозблоки 0,6

Домашнее имущество 0,7

Вместе со страховым полисом приобретается уверенность, что теперь мы защищены. Но чтобы компания признала происшествие страховым случаем, необходимо предъявить целый ряд документов, перечень которых всегда фиксируется в договоре.

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