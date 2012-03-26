Свердловские врачи могут получить миллион рублей за переезд в село
26 марта 2012, 15:09ОбществоВалерия Лошкарева
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Начиная с 2012 года, молодые специалисты, желающие после университета переехать в сельскую местность, будут получать из фонда ОМС РФ безвозвратную единоразовую субсидию в размере 1 млн. рублей. На сегодняшний день половина специалистов Свердловской области работает в Екатеринбурге.
Мы отправили в текущем году 16 заявок на получение субсидий для молодых специалистов, которые выпускаются из университета. Могли бы отправить и больше, но, к сожалению, желающих переехать в сельскую местность очень мало рассказал начальник отдела организации первичной медико-санитарной, скорой медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Попов.
Он также отметил, что главы муниципалитетов области стараются всеми силами удержать молодых специалистов. Так, например, в Каменске-Уральском и Южном административном округе в 2011 году медицинским работникам было выделено 96 квартир.
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