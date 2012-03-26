Свердловские врачи могут получить миллион рублей за переезд в село

Мы отправили в текущем году 16 заявок на получение субсидий для молодых специалистов, которые выпускаются из университета. Могли бы отправить и больше, но, к сожалению, желающих переехать в сельскую местность очень мало рассказал начальник отдела организации первичной медико-санитарной, скорой медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Попов.