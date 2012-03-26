Ученые обнаружили прямоугольную галактику

Как известно, в окружающей нас Вселенной существуют разные галактики: эллиптические, спиральные, линзовидные, неправильной формы и другие. Благодаря снимку, сделанному японским телескопом «Субару» (Subaru Telescope), астрономам среди 250 галактик удалось разглядеть одну прямоугольную.

Находящаяся в созвездии Эридан на расстоянии в 70 миллионов световых лет от Земли галактика LEDA 074886 - редчайшая находка. Она принадлежит к типу карликовых и содержит в 50 раз меньше звёзд, чем Млечный Путь.

Из десятков тысяч ранее каталогизированных галактик, специалистам попались лишь семь, имеющих подобную форму.

По мнению исследователей, маловероятно, что галактика имеет форму куба. Скорее всего, она выглядит как растянутый диск, похожий на короткий цилиндр.

Это одна из тех вещей, при виде которой начинаешь улыбаться, потому что такого либо просто не существует, либо существование подобного кажется невероятным. Ощущения, которые я испытал, были подобны наблюдению Пизанской башни или открытию новых экзотических видов животных, которые как будто бросают вызов природе самим своим существованием рассказывает один из исследователей Элистэр Грэхэм (Alister Graham), доцент технологического университета Суинбёрна.

Согласно результатам исследования, которые будут опубликованы в Astrophysical Journal, прямоугольная галактика появилась в ходе слияния двух других дисковых галактик.

Благодаря компьютерному моделированию, учёные выявили, что при слиянии двух дисковых галактик с низким уровнем звёздообразования может возникнуть прямоугольная галактика, в то время как интенсивное и многочисленное звёздообразование не приводит к такому результату.

В дальнейшем специалисты планируют установить, как долго галактика сможет удерживать прямоугольную форму.

Кстати, подобную судьбу астрономы предсказывают и нашей галактике. Если Млечный Путь столкнётся с галактикой Андромеда, что, возможно, произойдёт через три миллиарда лет, мы также станем обитателями прямоугольной галактики.

Изучение различных галактик и компьютерное моделирование происходящих в них процессов расширяет представления учёных о галактической эволюции и позволяет предсказывать будущие макрокосмические изменения.