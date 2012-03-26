УФМС будет работать каждый день
26 марта 2012, 09:21Общество
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Ведомство будет каждый день, шесть дней в неделю, принимать документы от граждан для оформления паспортно-визовых документов нового поколения, сообщает пресс-служба управления.
В четверг и субботу будут принимать граждан, которые подали заявлениечерез Интернет. В воскресенье сотрудники управления будут обрабатыватьпринятые заявления. Также УФМС обещает временно увеличить количество сотрудников отдела оформления заграничных паспортов за счет других отделов.
По состоянию на 20 марта 2012 года от жителей области принято 55131заявление о выдаче заграничного паспорта. В Екатеринбурге и НижнемТагиле это на 70 процентов больше, чем в прошлом году.
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