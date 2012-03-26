Уралвагонзавод вошел в пятерку лидеров по браку
50 % продукции завода не соответствует требованиям качества.
В марте в Москве состоялось итоговое заседание коллегии Ространснадзора, в котором приняли участие представители РЖД. Вице-президент компании Александр Тишанин привел в своем выступлении статистику по заводам-производителям, выпустившим детали с подтвержденными в последующем дефектами литья, пишет «Деловой квартал».
В пятерку «лидеров» вошли «Уралвагонзавод», «Алтайвагонзавод», «Промтрактора», Кременчугский завод и украинское предприятие «Азовэлектросталь».
По оценкам аналитиков, в период 2006-2011 гг. доля брака «Уралвагонзавода» составляла 50% случаев, «Азовэлектростали» — только 17%, а Кременчугского стальзавода — 6%.
Александр Тишанин предложил отзывать сертификат соответствия завода-производителя в случае брака, передает «Trans-Port».
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