Уралвагонзавод вошел в пятерку лидеров по браку

В марте в Москве состоялось итоговое заседание коллегии Ространснадзора, в котором приняли участие представители РЖД. Вице-президент компании Александр Тишанин привел в своем выступлении статистику по заводам-производителям, выпустившим детали с подтвержденными в последующем дефектами литья, пишет «Деловой квартал».