В Нижнем Тагиле выбраны лучшие читающие семьи (ФОТО)
26 марта 2012, 17:18ОбществоАлександра Логинова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
25 марта в Центральной детско-юношеской библиотеке открытие Недели детской книги – 2012. На праздник «В библиотеке мы не гости» пришли лучшие читатели, лучшие читающие семьи и представители лучших читающих классов.
Гость праздника, кенгуру Прыг-скок, помог всем присутствующим совершить дружный прыжок в книжкину Неделю. Как известно, кенгуру не только самые прыгучие животные, но и самые хозяйственные, поэтому совсем не случайно в сумке у Прыг-скока оказались сладкие призы, которыми он с удовольствием одаривал ребят за выполнение веселых заданий.
Оченьприятно, что и сами ребята приготовили для праздника приятные сюрпризы.Виолетта Люфт подарила всем присутствующим песню «Мир, который нуженмне», а Нелли Букина великолепную игру на скрипке.
В заключение праздника детей и взрослых ждали сладкие призы и приглашение на предстоящую праздничную неделю.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей