В Нижнем Тагиле выбраны лучшие читающие семьи (ФОТО)

Гость праздника, кенгуру Прыг-скок, помог всем присутствующим совершить дружный прыжок в книжкину Неделю. Как известно, кенгуру не только самые прыгучие животные, но и самые хозяйственные, поэтому совсем не случайно в сумке у Прыг-скока оказались сладкие призы, которыми он с удовольствием одаривал ребят за выполнение веселых заданий.

Неожиданно для всех на празднике появился дизайнер и предложил ребятампридумать новый образ своей библиотеки. Три группы юных художниковразрабатывали, а потом защищали эскизы библиотеки будущего. Строгомузрительскому жюри было не просто выбирать победителей этого конкурса.

Оченьприятно, что и сами ребята приготовили для праздника приятные сюрпризы.Виолетта Люфт подарила всем присутствующим песню «Мир, который нуженмне», а Нелли Букина великолепную игру на скрипке.

Самым же торжественным моментом стало награждение лучших читателей ЦДЮБ.Ребята получили в подарок дипломы и книги. Семья Абрамовых (на фото сверху) и семьяНовиковых (на фото снизу) были отмечены дипломами, как лучшие читающие семьи.