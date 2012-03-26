В России будут чипировать автомобили
26 марта 2012, 09:29ОбществоРОман БОТов
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Автомобили в России могут оснастить чипами, данные с которых можно будет считывать удаленно. Как рассказал заместитель директора Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Алексей Жидяев на заседании общественного совета Минпромторга, система внедрения радиометок (RFID) в настоящее время не только полностью разработана, но и прошла предварительные испытания. Чипы, подобные тем, что используются в проездных билетах московского метро, предполагается встраивать в документы о регистрации авто.
Считать информацию с них при помощи спец.устройства можно на расстоянии нескольких метров. Такие устройства можно установить вдоль дорог, что позволит проверять документы всех проезжающих водителей в автоматическом режиме. По словам А.Жидяева, Минпромторг уже обратился в МВД с предложением провести испытания систему в реальных условиях на дорогах одного из российских городов. На основе этой технологии в будущем можно будет создать единую федеральную систему идентификации и мониторинга объектов дорожного движения, что, по мнению разработчиков, позволит существенно повысить качество транспортного обслуживания населения РФ и обеспечить безопасность пассажирских и грузовых перевозок.
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