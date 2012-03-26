В России удвоилось число женщин за рулем

Для сравнения, в одной только Великобритании насчитывается больше 15 миллионов женщин-автомобилистов, а в США (по состоянию на 2000 год) – больше 57 миллионов. Причем в этих странах на долю женщин приходится около 60 процентов лицензированных водителей. По состоянию на 2010 год водительское удостоверение в России имеют около 42 процентов жителей - это значит, что в РФ «права» есть примерно у 59 миллионов человек, и эта цифра увеличивается на 2-3 процента каждый год.