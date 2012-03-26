В России удвоилось число женщин за рулем
26 марта 2012, 09:33ОбществоРОман БОТов
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В России за последние пять лет число женщин, управляющих автомобилем, увеличилось почти вдвое - с 1,7 миллиона до трех миллионов человек. Такие результаты приводит агентство «Автостат» со ссылкой на исследовательскую группу TNS Global. Опрос проводился в городах с населением от 100 тысяч человек.
Для сравнения, в одной только Великобритании насчитывается больше 15 миллионов женщин-автомобилистов, а в США (по состоянию на 2000 год) – больше 57 миллионов. Причем в этих странах на долю женщин приходится около 60 процентов лицензированных водителей. По состоянию на 2010 год водительское удостоверение в России имеют около 42 процентов жителей - это значит, что в РФ «права» есть примерно у 59 миллионов человек, и эта цифра увеличивается на 2-3 процента каждый год.
Фото Мотора
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