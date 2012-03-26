В Южной Корее одновременно поженились более 5 тысяч пар
26 марта 2012, 14:21ОбществоВалерия Лошкарева
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В Южной Корее прошла ежегодная церемония массового бракосочетания, организованная христианским течением «Церковь объединения». В эту субботу на спортивном стадионе в городе Капхен в 75 километрах от Сеула поженились 5 200 пар. С трибун за церемонией наблюдали около 20 000 зрителей.
Организация «Церковь объединения» была создана коммерсантом и общественным деятелем Мун Сон Меном в 1954 году. Первый обряд массового бракосочетания прошел в 1961 году с участием 33 пар. Сегодня Мун Сон Мен и его супруга Хан Хакча приехали на церемонию, чтобы благословить молодоженов.
Основополагающей догмой течения «Церковь объединения» является признание Сон Мена Мессией и вторым пришествием Христа.
Сон Мена называют одним из самых противоречивых общественных деятелей нашей эпохи. Он неоднократно привлекался к суду в Южной, Северной Корее и в США: за уклонение от воинской службы, уплаты налогов, а также за сексуальные извращения и изнасилование.
Фото с сайта Ридус.
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