В Южной Корее одновременно поженились более 5 тысяч пар

Организация «Церковь объединения» была создана коммерсантом и общественным деятелем Мун Сон Меном в 1954 году. Первый обряд массового бракосочетания прошел в 1961 году с участием 33 пар. Сегодня Мун Сон Мен и его супруга Хан Хакча приехали на церемонию, чтобы благословить молодоженов.