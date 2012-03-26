Вегетарианство признано психическим заболеванием

Вегетарианцы давно подвергаются нападкам со стороны людей, которым трудно проверить в то, что можно весьма успешно и безболезненно существовать, отказавшись от употребления мяса. Многие «травоядные», как их уничижительно называют любители шашлыков и бифштексов, вынуждены даже скрывать свои гастрономические пристрастия, чтобы избежать нападок и насмешек со стороны не столь либеральных окружающих. Последние обычно утверждают, что выжить без продуктов животного происхождения невозможно, что человек по своей природе хищник, а тысячи коров и свиней, которых ежедневно забивают ради мяса, это результат естественного отбора.

В ответ сторонники «гуманистической диеты» выпустили сотни книг и фильмов, в которых рассказывается, как можно получать все необходимые витамины из овощей и фруктов, сравнивая скотобойни с нацистскими лагерями смерти. Как бы то ни было, сегодня по мировому вегетарианскому сообществу был нанесен новый удар.

И не узколобыми консерваторами, а авторитетными экспертами из Всемирной организации здравоохранения. Недавно они провели семинар, на котором обнародовали расширенный список заболеваний, с которыми необходимо бороться врачам-психиатрам. «Болезненный рейтинг» пополнился вегетарианством и сыроедением, которые оказались в компании других недугов, попадающих под определение «расстройство привычек и влечений».

Сторонников строгой диеты признали невменяемыми не просто так. Поводом для этого послужил недавний инцидент в испанском городе Малага, где одна из местных семей довела своих детей до состояния комы, запрещая им употреблять мясо, а также продукты, подвергавшиеся какой-либо термической обработке – варке, жарке, копчению и другим. Малышей спасли соседи, вовремя вызвавшие врачей и полицию. Нерадивых взрослых «гуманистов» направили в психиатрическую лечебницу, разлучив их с детьми.

Опубликованный ВОЗ документ вызвал бурю протеста среди вегетарианцев по всему миру. Они написали в организацию множество писем, в которых утверждали, что в грамотно составленной овощной диете нет ничего плохого, просто не нужно насильно навязывать свою точку зрения другим, заставляя, к примеру, детей отказываться от мяса, если оно необходимо для их здоровья или же злиться на друзей-мясоедов, обедающих бифштексами. Вегетарианцы настаивают на том, чтобы психически больными были признаны именно «травоядные деспоты», а не все защитники животных поголовно.