Журналисты узнали подробности о новом семействе Mercedes-Benz S-Class

Как и раньше, в салоне лимузина Pullman будут установлены дополнительные сиденья, расположенные против хода движения, которые можно сложить в случае ненадобности. Также новинка получит шторки на стеклах с электроприводом, стеклянную крышу, чью степень светопропускания пассажиры смогут регулировать по собственному желанию, полностью светодиодные фары головного света и адаптивную подвеску, заранее подстраивающуюся под дорожные условия.