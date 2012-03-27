Журналисты узнали подробности о новом семействе Mercedes-Benz S-Class
Британское издание Car узнало подробности о семействе автомобилей Mercedes-Benz S-Class следующего поколения, включая дату дебюта 6,5-метрового лимузина Pullman, который после смерти марки Maybach останется единственным предложением немецкого производителя в этом классе.
Как и раньше, в салоне лимузина Pullman будут установлены дополнительные сиденья, расположенные против хода движения, которые можно сложить в случае ненадобности. Также новинка получит шторки на стеклах с электроприводом, стеклянную крышу, чью степень светопропускания пассажиры смогут регулировать по собственному желанию, полностью светодиодные фары головного света и адаптивную подвеску, заранее подстраивающуюся под дорожные условия.
Порядок выхода на рынок модификаций S-Class следующего поколения:
S-Class седан (W222, появится в 2013 году)
S-Class с удлиненной колесной базой (V222, 2013)
S-Class с экстрадлинной колесной базой (X222, 2014)
S 600 Pullman (2015)
S-Class купе (C217, 2013)
S-Class кабриолет (A217, 2014)
S-Class четырехдверное купе (C222, 2015, проект еще не получил «зеленый свет»)
Иллюстрация Christian Schulte с сайта carmagazine.co.uk