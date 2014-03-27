Компания Mitsubishi построила 446-сильный Lancer Evo

Двухлитровый двигатель новинки получил новую прошивку блока управления, турбину HKS, впускную и выпускную системы Janspeed, другой интеркулер и высокопроизводительные топливные форсунки. В результате мощность агрегата возросла с 295 до 446 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент увеличился с 366 до 559 Нм. Шестиступенчатый «робот» и система полного привода не подверглись доработкам.

За какое время такой автомобиль разгоняется до ста километров в час и какова его максимальная скорость, не сообщается. Базовый Lancer Evolution X с преселективом набирает «сотню» за 6,3 секунды.

Помимо этого, спецверсия «Лансера» получила шестипоршневые тормозные механизмы Alcon, заниженную подвеску (на 35 миллиметров спереди и на 30 миллиметров сзади), пружины Eibach, 18-дюймовые кованые колесные диски BBS, ковши Recaro, спортивные стеклоочистители от PIAA и адаптивные биксеноновые фары головного света.

Кроме того, Mitsubishi установит на все машины особой серии диагностический комплекс, с помощью которого производитель впоследствии сможет выяснить, не нарушались ли условия гарантии. Система будет определять и фиксировать разнообразные данные, например, стиль вождения, производительность двигателя и даже местонахождение машины.