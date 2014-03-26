Конфликт задач: в Нижнем Тагиле испорчен отремонтированный участок улицы Газетная (ФОТО)

Вечером 25 марта ООО «Водоканал-НТ» произвел ремонтные работы на новой дороге, на участке близ Центрального рынка. Как сообщают активисты «ТБЯ», без согласования и разрешения на земляные работы был вскрыт приличный участок дороги.

Редакция TagilCity.ru обратилась в ООО «Водоканал-НТ» за комментарием к зам. директора по производству Захарову Евгению Валентиновичу. Он пояснил следующее:

Я могу одно сказать, мы в этом месте искали канализационный колодец, который «Тагилдорстрой» закатал асфальтом. Дело в том, что мы раскопки никакие не вели, а вели поиск колодца в этом месте. Поэтому большое спасибо за это «Тагилдорстрою». Если бы они колодец не закопали, то проблем бы не было. Будем выставлять счет за ремонтные работы по поводу этих работ. По городу вообще очень много закатанных колодцев после асфальтирования прошлого года. Спасибо господину Юрченко большое.

Фотографии с сайта «Тагил без ям»

Вся проблема в том, что при таянии снега вода просачивается в грунт, под щебень. А это значит что новая дорога в скором времени может остаться без основания. Владимир Ларионов, начальник производственно-технического отдела МУП «Тагилдорстрой» сообщил общественникам:

Работы на Газетной проводились в 2013 году по федеральной программе, на федеральные деньги. Как сегодня отметил Сергей Носов, специалисты «Тагилдорстроя» сработали лучше всех и даже поставил нас в пример! Буквально сегодня во второй половине дня мы обнаружили эту проблему на Газетной, и впереди ждет разбирательство.

По поводу ситуации с «поиском колодца» Владимир пояснил TagilCity.ru, что «Тагилдорстрой» не мог заасфальтировать данный колодец, поскольку все колодцы «поднимали». Кроме того, на месте работ можно увидеть новые крышки и новые колодцы на одном уровне с асфальтом.

Все колодцы, согласно контракту, были заменены. Можно даже на Google.Maps сравнить то, какой люк был до (ниже необходимого уровня) и каким стал после ремонта. Не могу сказать, какие виды работ проводил «Водоканал-НТ», но местные жители рассказали, что месяц назад там отключали воду. Может это и не связано с «Водоканалом-НТ».

Слева - фото с Google.Maps. Съемка: июль 2012 года. Справа - март 2014 год

Городской портал TagilCity.ru будет следить за развитием этой ситуации. Известно, что Никита Чапурин, председатель общественного движения «Тагил без ям» намерен добиваться штрафных санкций для виновников в данной ситуации. В том числе известно, что «Водоканал-НТ» также собирается обращаться за возмещением затрат на ремонтные работы.