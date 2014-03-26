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Конфликт задач: в Нижнем Тагиле испорчен отремонтированный участок улицы Газетная (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Конфликт задач: в Нижнем Тагиле испорчен отремонтированный участок улицы Газетная (ФОТО)

26 марта 2014, 12:45Общество
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