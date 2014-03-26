Платежи в Нижнем Тагиле станут более прозрачными. Введение электронной карты

Биллинг в отраслях энергетики и ЖКХ – понятие, использующееся для деятельности по обработке данных коммерческого учёта электроэнергии и коммунальных услуг и обеспечению взаиморасчётов с потребителями энергосбытовыми организациями, предприятиями ЖКХ, расчётными центрами.

Процессинг – деятельность, включающая в себя обработку и хранение информации, необходимой при проведении платежей. Процессинг осуществляется процессинговыми центрами или провайдерами платёжных сервисов.

Проект, который ОАО «Сбербанк» реализует в разных городах России, предполагает создание Единого центра для начисления и сбора платежей за жилищные и коммунальные услуги. Населению предлагается единая квитанция и различные варианты оплаты, в том числе через интернет и банкоматы.

Кроме того, подписанное соглашение учитывает создание условий для проведения всех платежей за проезд разных категорий граждан в общественном транспорте с помощью универсальных электронных карт.

Одна из целей создания центра процессинга и биллинга – прозрачность расчетов за услуги ЖКХ, повышение эффективности расходования муниципальных средства и создание комфортных условий для граждан, пользующихся услугами центра. У нас есть лучшие сервисы и лучшие тарифы. Мы готовы кредитовать деятельность, которой планируем заниматься, для того чтобы людям было не только интересно, но и выгодно пользоваться услугами биллинг центра отметил Алексей Попов.

Глава города сделал акцент на инновационности проекта и его долгосрочной перспективе.

Наши партнеры предлагают очень современный продукт, который позволит использовать его в прикладных вопросах жилищно-коммунального хозяйства сказал Сергей Носов.

Многофункциональность системы позволит максимально эффективно организовать рабочие процессы энергоснабжающих, управляющих компаний и ТСЖ, что также позволит более результативно использовать бюджетные средства.

На этой неделе будет сформирована рабочая группа, которая займется созданием Единого центра процессинга и биллинга. По мнению сторон, подписавших соглашение, первые результаты представленного проекта жители Нижнего Тагила оценят уже в сентябре этого года.