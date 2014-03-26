Покупка автозапчастей онлайн

Попытаюсь в этом материале изложить плюсы и минусы такого подхода к ремонту автомобиля, которые мне удалось для себя сформулировать.

При этом сразу оговорюсь, что речь идет о ситуации с плановым ремонтом или обслуживанием автомобиля. Естественно, что если случилась внезапная поломка, то алгоритм действий будет совершенно иной.

Покупаем запчасти через интернет: плюсы

1. Самый очевидный и по всей видимости наиболее весомый плюс - это экономия денежных средств. Интернет магазин автозапчастей в любом случае предложит покупателю цену ниже, чем обычный магазин. Это обусловлено отсутствием расходов на аренду торговых площадей и большого штата персонала, которые в обычной практике в конечном счете вкладываются в стоимость товара. Тут, правда, нужно оговориться. Чтобы покупка была наиболее выгодной, не стоит выбирать такой вариант оплаты как наложенный платеж через почту России. Комиссия, взимаемая этой организацией, может свести ожидаемую экономию к минимуму.

2. Второе существенное преимущество - богатство ассортимента. В обычных магазинах продавцы, бывает, смотрят с удивлением, когда покупатель пытается объяснить, какую деталь ему необходимо приобрести. У них не просто её нет, они о ней никогда и не слышали! В особенности это касается запчастей для иномарок. Любой интернет магазин автозапчастей для иномарок выиграет в ассортиментном плане у оффлайн-продавца.

3. Третий плюс - возможность выбора лучшего варианта. Не секрет, что цены в разных магазинах могут отличаться кардинальным образом. Для того, чтобы выбрать лучшую цену в оффлайне, необходимо объездить множество магазинов, что займет огромное количество нашего совсем не дешевого времени. Выбирая подходящий вариант онлайн, можно буквально в течение нескольких десятков минут выбрать оптимальный для себя вариант.

Покупаем запчасти через интернет: минусы

Даже не минусы, а минус, поскольку вижу только один недостаток, который безусловно сразу бросается в глаза - это срок доставки товара. Очевидно, что ждать нужную автозапчасть придется не день и не два. Если для Москвы сроки могут быть совсем небольшие, то для регионов они могут измеряться неделями.

С другой стороны, если замена автозапчасти, как мы оговорились в начале статьи. носит плановый. а не чрезвычайный характер, то период ожидания не становится в большинстве случаев критическим обстоятельством.