«Праздник Книги и чтения» в Нижнем Тагиле: лучшие читатели собрались в ГДДЮТ

Это главное мероприятие Недели детской и юношеской книги, которая ежегодно проходит в дни весенних школьных каникул по всей России. Впервые праздник детской книги «Книжкины именины» прошел 26 марта 1943 года в Москве в Колонным зале Дома союзов. Идею подхватили города, села, республики. И вот уже 71 год он является главным праздником детского чтения в России. Хорошо знакомы с традицией и тагильские школьники. В нашем городе «Неделя детской и юношеской книги» - это удивительное приключение, в котором есть место спектаклям, играм, конкурсам, путешествиям, интересным встречам.

В этом году мероприятия посвящены авторам-юбилярам 2014 года, среди которых Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Крылов, Павел Бажов и другие. Кроме этого 90-летие празднует детский журнал «Мурзилка». На встрече ребятам напомнили о знаменитых произведениях писателей и поэтов, о памятных датах. Дети и взрослые увидели на сцене любимых литературных героев, поучаствовали в играх и конкурсах.

Поздравить самых читающих юных тагильчан пришел начальник управления культуры администрации города Владимир Капкан:

«Книга - самый надежный друг, она может помочь в поиске новых знаний, перенести в другое место и время, а главное - поддержать в трудную минуту. Рад, что вы поняли это с детства».

На празднике объявили победителей городского этапа III Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», дали старт IX городскому открытому конкурсу детского литературного творчества «Серая Шейка», посвященному уральскому писателю Д.Н. Мамину-Сибиряку.

Завершится Неделя детской книги 2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена, который признан Международным днем детской книги.

Самой сложной частью школьной экскурсии зачастую является именно поездка до места проведения. Хорошо, когда школа расположена в пяти минутах ходьбы, но если учебное заведение находится на другом конце города, для перевозки детей лучше нанять несколько микроавтобусов. Преимущество микроавтобуса перед более вместительным автобусом очевидно - он более маневренный, что позволит добраться до места назначения значительно быстрее.