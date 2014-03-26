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«Праздник Книги и чтения» в Нижнем Тагиле: лучшие читатели собрались в ГДДЮТ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Праздник Книги и чтения» в Нижнем Тагиле: лучшие читатели собрались в ГДДЮТ

26 марта 2014, 16:10ОбществоЕвгения
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