Тагильские семьи освоили более двух миллиардов средств материнского капитала

Более трети владельцев сертификатов – 5580 семей – полностью или частично распорядились средствами на общую сумму 1,9 млрд. рублей. Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или формирование накопительной части трудовой пенсии матери.

Большую часть средств государственной поддержки семьи «тратят» на улучшение жилищных условий, в том числе оплату ипотечных кредитов, строительство или реконструкцию домов. На втором месте – образование и содержание детей в детском саду. Увеличить свою будущую пенсию решились только 5 мамочек.

Сумма сертификата с этого года составляет 429 408,5 рублей для тех, кто им еще не воспользовался.

Жители Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа по вопросам материнского капитала могут обратиться по телефону: 8 (3435) 48-12-81.