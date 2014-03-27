`Тойота` назвала дату дебюта обновленного седана Camry

Никаких дополнительных подробностей о новинке японцы не привели. В Toyota отметили лишь, что грядущий рестайлинг Camry «изменит традиционные ожидания от планового обновления модели». Когда состоится премьера европейской версии седана, не уточняется.

В начале 2013 года «Тойота» уже обновляла американскую версию Camry. Тогда модель получила новые варианты отделки салона. На внеочередной рестайлинг японцы пошли из-за критики моделей со стороны журналистов и клиентов.