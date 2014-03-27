`Тойота` назвала дату дебюта обновленного седана Camry
Компания Toyota представит обновленный седан Camry в середине апреля. Издание Automotive News отмечает, что публичный показ рестайлинговой модели состоится на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется в четверг, 15 апреля.
Никаких дополнительных подробностей о новинке японцы не привели. В Toyota отметили лишь, что грядущий рестайлинг Camry «изменит традиционные ожидания от планового обновления модели». Когда состоится премьера европейской версии седана, не уточняется.
В начале 2013 года «Тойота» уже обновляла американскую версию Camry. Тогда модель получила новые варианты отделки салона. На внеочередной рестайлинг японцы пошли из-за критики моделей со стороны журналистов и клиентов.
На американском рынке Camry предлагается с двумя бензиновыми моторами: 2,5-литровой «четверкой» мощностью 178 лошадиных сил, а также с двигателем 3.5 V6, отдача которого составляет 268 сил. Оба агрегата сочетаются с шестиступенчатым «автоматом». В США продается и гибридная модификация седана, силовая установка которой развивает 200 лошадиных сил.