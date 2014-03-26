В Нижнем Тагиле состоялся «Золотой петушок»-2014: четыре удивительных дня (ФОТО)

В этот раз конкурс состоялся в ДК «Юбилейный», где к организации подошли весьма ответственно. Праздник прошел на «ура!».

Итак, традиционно на конкурс приехали мальчишки и девчонки со всех областей России, даже Казахстана и Украины. Бороться им предстояло в четырех номинациях - «Золотой цыпленок», «Самородок», «Ансамбли» и «Прима». Также вне основного конкурса прошел еще один – «Шанс».

Первый день запомнился зрителям сюрпризами. «А капеллу» исполнила «Прима» из Нижнего Тагила, а ребята от 7 до 13 лет исполнили композиции с серьезными джазовыми напевами. Также прозвучала песня из репертуара Насти Приходько «Все за тебя».

Фотографии предоставлены Ириной Корольковой

За историю конкурса был интересный момент – студия «Сюрприз» три года подряд забирала Гран-при. По условиям конкурса лауреат Гран-при не может больше выставляться на конкурсе, но условия позволяют делать кое-какие маневры. Например, сначала получил Гран-при сам коллектив, затем выставлялись солисты. В борьбе за заветную статуэтку того же пути решила придерживаться и «Академия волшебников» из ГДДЮТ. Их «Альянс-академия» уже была лауреатом конкурса в 2011 году. На этот раз в «Приме» была представлена Яна Антипенко. Солистка вышла на сцену с бэк-вокалом из... 9 человек! Хотя надо отдать должное, номер действительно был сложным.

Второй день заключает в себя произвольную программу: любые песни и эксперименты. Здесь прозвучал целый парад «недетских» песен: Джексон, Пингина, Бьорк. Стояла непростая задача – показать свои таланты и навыки, но при этом «не повзрослеть» вместе с песнями.

Фотографии предоставлены Ириной Корольковой

Третий день конкурсанты отдыхали. На этот раз за право внеконкурсного зачисления в музыкальные вузы страны боролись взрослые вокалисты. Было 12 участников, и их выступление было поделено на 2 части, конкурсная и произвольная. Зрительское мнение: произвольная была интересней - не было напряжения, несмотря на ожидание вердикта. Здесь Гран-при уехал в Челябинск. Елизавета Грек была у нас в третий раз. До этого также боролась за заветную птицу. Но удача улыбнулась уже в «Шансе».

Гала-концерт, он же четвертый день. Опять же традиционный серпантин финалистов. Не будем больше томить рассказами и перечислением всех лауреатов. Гран-при «Золотого петушка 2014» улетел в Тюмень! Обладательницей статуэтки, диплома, а также отличного синтезатора стала Анастасия Смыкова.