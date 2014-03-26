В Свердловской области появится почти 370 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья

Документом предусмотрено около 20 миллионов рублей частичное возмещение затрат и на перевооружение производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов. Кстати, единственным учредителем подобных организаций являются различные общероссийские организации инвалидов.

В правительстве отмечают, что это не единственная мера поддержки в нашем регионе, призванная помогать инвалидам. В департаменте по труду и занятости населения Свердловской области заявляют, что размер субсидии в 2014 году на создание рабочего места для людей с ограниченными возможностями, в том числе на приобретение и установку оборудования, составит почти 70 тысяч рублей.

Так что работодателю возместят (за счет субсидий) не только расходы на оборудование, но и затраты на оплату труда инвалидам. Оговаривается, что затраты должны быть не более установленного в Свердловской области размера минимальной заработной платы, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, в месяц на одного человека и не более чем за три месяца.

В 2014 году субсидии будут предоставляться работодателям, подавшим заявку и прошедшим отбор. Среди основных критериев такого отбора: отсутствие в отношении работодателя процедур, применяемых в деле о банкротстве; осуществление деятельности не менее одного года на день подачи заявки; наличие потребности в работниках по профессиям (специальностям), соответствующим профессиям (специальностям) инвалидов, зарегистрированных центрами занятости в качестве ищущих работу или безработных граждан, отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов; а также отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Отбор получателей субсидии проводится комиссиями, созданными в центрах занятости населения Свердловской области. В региональном департаменте по труду и занятости населения отмечают, что за период с 2010 по 2013 год в рамках дополнительных мероприятий содействия занятости населения в Свердловской области было создано 846 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья (в 2013 году – 340).

Кстати, Александр Жученко, инициативный тагильчанин, некогда создал целый «Социальный интернет» для тех людей, чьи возможности здоровья ограничены, в том числе решающий вопросы трудоустройства. Это проект, состоящий из трех частей - «Страна глухих», «УралБлаго» и «Работа инвалидам». Являясь инвалидом, Александр работает для тех, кто находится в таком же нелегком положении. И за это тагильчане благодарны Александру Олеговичу - на премии «Человек Года-2013» он стал победителем в номинации «Личность года».