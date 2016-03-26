Овации вызвал концерт православных песен, устроенный для заключенных колонии №13 Нижнего Тагила (ФОТО)
26 марта 2016, 12:05ОбществоДенис Таратонов
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В этот четверг, 24 марта, в исправительной колонии Нижнего Тагила №13, перед осужденными выступила Светлана Копылова, актриса из Москвы. Она известна как исполнительница нравственных песен с православным уклоном. Её выступление вызвало огромный интерес со стороны осужденных.
Сюжеты: Нижний Тагил
Концерт прошел в специально для этого предназначенном помещении клуба, который реконструировали около года назад. В зрительном зале были заняты все места. Зрителей набралось порядка 200 человек. Завершение каждой песни встречалось бурными аплодисментами. В целом, концертом остались довольны как зрители, так и организаторы.
Организаторами этого выступления выступил отдел воспитательной работы с осужденными ГУФСИН и спортивно-патриотический отдел Екатеринбургской Епархии.
Подобные мероприятия упростят социальную реабилитацию тагильчан, после того, как они перестанут быть заключенными.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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