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Овации вызвал концерт православных песен, устроенный для заключенных колонии №13 Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Овации вызвал концерт православных песен, устроенный для заключенных колонии №13 Нижнего Тагила (ФОТО)

26 марта 2016, 12:05ОбществоДенис Таратонов
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