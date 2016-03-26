Овации вызвал концерт православных песен, устроенный для заключенных колонии №13 Нижнего Тагила (ФОТО)

Концерт прошел в специально для этого предназначенном помещении клуба, который реконструировали около года назад. В зрительном зале были заняты все места. Зрителей набралось порядка 200 человек. Завершение каждой песни встречалось бурными аплодисментами. В целом, концертом остались довольны как зрители, так и организаторы.